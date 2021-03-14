الاستخبارات تلقي القبض على احد عناصر داعش في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على احد عناصر داعش في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "معلومات استخبارية وردت بشأن تواجد احد المطلوبين ضمن قضاء الفلوجة وعلى الفور خرجت قوة من استخبارات ل40 وباشراف من شعبة استخبارات فق10 تم القاء القبض على المتهم حسن خضير محمد جديع الجليباوي".



واضاف البيان، انه "تم تسليمه الى جهة الطلب وفق المادة 4 ارهاب".

