انت الان تتابع خبر مكافحة الإرهاب ينفي فتح باب التطوع على ملاكه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفى جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن فتح باب التطوع على ملاك الجهاز.
وقال الجهاز في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "ينفي الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تُفيد بفتح باب التطوع على ملاك جهاز مُكافحة الإرهاب".
ودعا المواطنين "لعدم تصديق مثل هذه الأخبار وأنتقاء الخبر من مصادره الرسمية".
ودعا المواطنين "لعدم تصديق مثل هذه الأخبار وأنتقاء الخبر من مصادره الرسمية".