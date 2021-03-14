مكافحة الإرهاب ينفي فتح باب التطوع على ملاكه

وقال الجهاز في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "ينفي الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تُفيد بفتح باب التطوع على ملاك جهاز مُكافحة الإرهاب".

ودعا المواطنين "لعدم تصديق مثل هذه الأخبار وأنتقاء الخبر من مصادره الرسمية".

