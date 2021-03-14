النائب الجنابي يطالب وزير الصحة بالتحقيق بما يحدث في مستشفى بغداد التعليمي

بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب زياد الجنابي، اليوم الأحد، وزارة الصحة بفتح تحقيقاً بشأن إجراءات "مستشفى بغداد" المتبعة تجاه المواطنين.

وقال الجنابي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الملاكات العاملة في مستشفى بغداد تمتنع عن استقبال المرضى بحجج واهية متذرعة بأن حالة المريض ميؤوس منها وانه يتوجب على عائلة المريض اخذ مريضهم الى المنزل".



وأشار إلى "تكرار هذه الحالة مع العديد من العائلات المراجعة"، داعياً وزارة الصحة إلى "فتح تحقيق بما تقوم به ملاكات هذه المستشفى التي يتعذر منتسبيها عن القيام بواجباتهم تجاه المرضى وإن هذا الأمر يؤسس لحالة خطيرة من الكسل والتهاون بأداء الواجبات مما يستوجب الانتباه لما يجري في ضل الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي الآن".