جولة أوروبية لرئيس إسرائيل.. إيران وحزب الله على الطاولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الثلاثاء المقبل، جولة أوروبية تركز على ملفي مليشيا حزب الله في لبنان والمشروع النووي الإيراني.

وأشار مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365” إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي سيرافق ريفلين بالجولة التي تشمل ألمانيا وفرنسا والنمسا.

وقال: "بدعوة من رؤساء ألمانيا وفرنسا والنمسا، سيقومريفلين بزيارة قصيرة لعقد اجتماعات حول مخاطر تصاعد قوة حزب الله، وتصاعد المشروع النووي الإيراني، والمحكمة الجنائية الدولية"، وفق البيان.

وأضاف: "سيرافق الرئيس بالجولة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الذي سيطلع الرؤساء الأوروبيين على الأمور الأمنية خلال الاجتماعات".

وأشار إلى أن ريفلين سيغادر صباح الثلاثاء المقبل، وسيعقد خلالها جولته سلسلة اجتماعات في برلين وفيينا وباريس مع رؤساء ألمانيا والنمسا. وفرنسا.

وعن أجندة الزيارة قال مكتب الرئيس الإسرائيلي، إنه : "في يوم الثلاثاء، سيلتقي الرئيس مع الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير في برلين، وبعد ذلك سيدلي الزعيمان بتصريحات للصحافة".

وأضاف: "يوم الأربعاء، سيغادر الرئيس إلى فيينا، حيث سيتم استقباله رسميا في القصر الرئاسي، وبعدها سيلتقي الرئيس بالرئيس النمساوي إلكسندر فان دير بيلن، وسيلقي الرئيسين ملاحظاتهما في مراسم إحياء ذكرى المحرقة في النصب التذكاري للنمساويين اليهود".

وتابع البيان: " في صباح اليوم الأخير من زيارته، الخميس، سيغادر الرئيس متوجهاً إلى باريس، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، ومن ثم العودة إلى إسرائيل.

ولطالما طلبت إسرائيل من الدول الأوروبية تصنيف مليشيا حزب الله كمنظمة إرهابية دون تمييز بين جناحيها العسكري والسياسي، كما تطالب باستمرار العقوبات على النظام الإيراني لوقف البرنامج النووي الإيراني.

