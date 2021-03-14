تحرير 47 مهاجرا بسجن سري.. عملية نوعية للجيش الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - داهمت وحدات الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، إحدى المزارع التي تستخدم كسجن سري يستعمل لسجن المهاجرين غير شرعيين.

وأسفرت العملية التي شارك فيها مركز الإيواء والترحيل وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الكفرة، عن تحرير 47 شخصا وجدوا في سجن سري يستعمل لسجن المهاجرين غير شرعيين.

وقال المكتب الإعلامي لمدرية أمن الكفرة، في بيان اطلعت عليه ”الخليج 365” إن عمليات تحرير الرهائن تمت من خلال عمل أمني مشترك، إذ تم تحرير 46 من الجنسية السودانية، وشخص إثيوبي الجنسية.

وأكد المديرية عن طريق مكتبها الإعلامي، أن عملية تحرير الرهائن تمت بعدما ان تمكن أحد هؤلاء المساجين من الهرب وقدم بلاغاً إلى أعضاء كتيبة سبل السلام بالبوابة الشمالية للمدينة، ليتم إبلاغ قسم البحث الجنائي الكفرة.

وأضافت أنه تم فتح محضر جمع الاستدلالات وجمع المعلومات من هذا الشخص، وإبلاغ النيابة العامة وأخذ الإذن بمداهمة الموقع وتحرير المهاجرين.





ولفت المكتب الإعلامي إلى التنسيق مع رئيس مركز الإيواء والترحيل ومداهمة المكان وتحرير هؤلاء المهاجرين، وإحالتهم إلى مركز الإيواء والترحيل.

من جانبه يرى الخبير العسكري الليبي، سليمان بوعرقوب البرعصي، انه من الصعوبة بما كان السيطرة عليها، لانها تتدفق من صحراء شاسعة يتسترون بالجبال ويدخلون ليلا.

وأضاف البرعصي لـ"الخليج 365" بأن ايقاف الهجرة يحتاج الى تحالف دولي و استخدام احدث التقنيات و منها الاقمار الصناعية، بالإضافة لتهيئة افراد الامن نفسيا و تزويدهم بالإمكانيات التي يحتاجونها.

وأكد الخبير العسكري الليبي بأن الوسيلة الأفضل هي فتح مكاتب عمل في الدول التي تنطلق منها هذه الهجرة، حتى يكون دخول العمالة قانوني ومسيطر عليه من حيث الكم والكيف من فحوص طبيه ودخول شرعي وتعاقد مع الدولة.





وفي وقت سابق، أعلنت كتيبة سبل السلامة التابعة للجيش الوطني الليبي، عن إلقائها القبض على عدد من الشاحنات التي تستخدم في تهريب النفط لدول الجوار.

وقال المكتب الإعلامي للكتيبة، في بيان اطلعت عليه ”الخليج 365” أن وحدات الكتيبة أحبطت عملية تهريب في مدينة تازربو كانت في طريقها للتهريب خارج البلاد.

وأضافت الكتيبة، ان العملية تمت بعد دوريات مستمرة استمرت لمدة أسبوعين في مناطق واسعة من صحراء ليبيا الشرقية لتأمين كافة البلاد من عمليات تهريب البشر والوقود والسلع.

وكان الجيش الليبي أطلق في يناير/كانون الثاني 2019، عملية فرض القانون، وقوض آمال الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمحروقات وطرد عناصر المرتزقة التشاديين.