شيخ الأزهر يبدي قلقه لانتشار اليمين المتطرف في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الأحد، أن الأزهر الشريف يمد يديه للجميع لمجابهة الجماعات المتطرفة والفكر المنحرف.

وفي لقائه مع سفير ألمانيا بالقاهرة سيريل جان نون، قال شيخ الأزهر : "العالم الآن أصبح على وعي كامل باستغلال بعض الجماعات للدين لتحقيق أهداف مغرضة تتماشى مع أيديولوجياتها."

وتابع: "نحن في الأزهر نمد أيدينا لكل الدول والمؤسسات للمشاركة في مجابهة ومقاومة هذه الجماعات، والقضاء على هذا الفكر المنحرف المضلل."

وأضاف شيخ الأزهر: قد قمنا بالعديد من الخطوات العملية في هذا الاتجاه أبرزها التنسيق مع المؤسسات الدينية الكبرى في أوروبا، وفي مقدمتها الفاتيكان، كما أنشأ الأزهر مرصدًا لمكافحة التطرف، وبرنامجا لتدريب الأئمة من مختلف دول العالم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لتدريبهم على تفكيك أفكار الجماعات المتطرفة.

وخلال اللقاء، أعرب شيخ الأزهر عن قلقه من انتشار اليمين المتطرف في أوروبا، وتصاعد أنشطته العدوانية والعدائية ضد المسلمين في كثير من الدول الغربية، مؤكدًا أن العالم اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى احترام التعددية وقبول الآخر، وأن تعلو أصوات العقل والحكمة وتختفي أصوات الدمار والخراب.

من جانبه، أكد السفير الألماني أن الأزهر الشريف يمثل مرجعية للمسلمين بل وغير المسلمين حول العالم، مشيرًا إلى أن صوت الأزهر صوت مسموع ومؤثر لدى المسلمين وكذلك على المستوى الدولي أيضًا.

وأوضح المسؤول الألماني أن المسلمين في ألمانيا يمثلون ما يقرب من ٦٪ من إجمالي التعداد السكاني، وأن المسلمين يحظون بحقوقهم في المجتمع الألماني، مضيفا: لدينا العديد من النماذج الإيجابية المسلمة التي أحدثت تأثيرات كبيرة وإيجابية داخل مجتمعنا.