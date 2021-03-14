الإمارات: 7 وفيات و1992 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الامارات اليوم الأحد تسجيل سبع حالات وفاة إضافة إلى 1992 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 1395 حالة وفاة و426397 إصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 2169 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية في الدولة 405647 حالة.

وبين أن عدد الاصابات جاء من خلال إجراء أكثر من 232 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي مضحا أن حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.