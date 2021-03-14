شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة الأحد:



تعليق أسترازينيكا في عدة بلدان

انضمت أيرلندا إلى قائمة الدول الأوروبية التي علقت استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا "احترازيا" بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية لدى راشدين عقب تلقيهم هذا اللقاح.

أوصت اللجنة المكلفة برنامج التلقيح في إيرلندا بهذا الإجراء الذي بات يُطبق في دول عدة "وقائيا" بعد تقرير للوكالة النروجية للمنتجات الصحية يفيد بتسجيل "أربع إصابات جديدة خطيرة بجلطات دموية لدى راشدين".

وكانت النرويج، على غرار إيسلندا والدنمارك، أعلنت الخميس تعليق استخدام لقاحات أسترازينيكا، كما أعربت السلطات الصحية عن قلقها السبت بشأن حالات نزف جلدي لدى الشباب نسبيا الذين تلقوا جرعة من لقاح أسترازينيكا.

جواز سفر أخضر

في الاتحاد الأوروبي بحلول الصيف -تنوي السلطات الأوروبية إطلاق خدمة الشهادة الصحية، "جواز السفر الأخضر"، لتسهيل التنقل داخل الاتحاد الأوروبي قبل العطلة الصيفية، وفق ما أعلن تييري بريتون مفوض السوق الداخلية الأوروبية الأحد.

سيحال الأربعاء مقترح الشهادة التي "ستكون رقمية أو ورقية" وتتضمن معلومات "تشير إلى أن الشخص قد تم تلقيحه ضد كوفيد أو أنه تعافى أو أنه حصل على اختبار بي سي ار سلبي".

إيطاليا تعوّل على تحسن الوضع في الربيع

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا الأحد أن بلاده التي ستعود معظم مناطقها إلى الإغلاق اعتبارا من الإثنين لوقف تفشي فيروس كورونا، تراهن على تحسن الوضع "في النصف الثاني من فصل الربيع".

قال الوزير إن "تطبيق تدابير أكثر صرامة والزيادة التدريجية لعدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الأرقام ستتحسن اعتبارا من النصف الثاني من الربيع".

إجلاء مئة مصاب تقريبا في فرنسا

تنوي الحكومة الفرنسية إجلاء حوالي 100 مصاب بكوفيد-19 الأسبوع المقبل من المنطقة الباريسية، حيث توشك أقسام العناية المركزة على تجاوز طاقتها الاستيعابية.

شدد المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال على أن "كل سرير مهم" وأنه "لا ينبغي لأحد أن يبقى عند باب المستشفى"، في إشارة إلى أن "الوضع متوتر ومقلق" في هذه المنطقة فيما يتعلق بكوفيد-19.

فقاعة بين أستراليا وسنغافورة

أعلن وزير أسترالي الأحد أن بلاده "تعمل مع سنغافورة" على إقامة "فقاعة سفر" بين البلدين بحلول شهر يوليو، من أجل إستئناف السياحة التي تضررت بسبب وباء كوفيد-19.

أشار نائب رئيس الوزراء مايكل ماكورماك إلى أن "مع انتشار اللقاح، ليس فقط في أستراليا ولكن في بلدان أخرى، سنعيد فتح المزيد من الفقاعات".

نحو 2,65 مليون حالة وفاة

أودى فيروس كورونا بحياة نحو 2,65 مليون شخص في العالم منذ ديسمبر 2019، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الأحد في الساعة 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وما زالت الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا في العالم إذ سجّلت حصيلة إجمالية بلغت 534,315 وفاة تليها البرازيل (277,102) ثم المكسيك (194,490) والهند (158,607) والمملكة المتحدة (125,464) .

وتستند هذه الأرقام إلى الأعداد اليومية التي توفرها السلطات الصحية لكل بلد وتستثني عمليات إعادة التقييم التي تجريها لاحقا هيئات إحصاء.