سهيل المزروعي يبحث مع وزير النقل العراقي تعزيز التعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مع الكابتن ناصر حسين الشبلي وزير النقل العراقي تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية العراق في مجال النقل.



حضر اللقاء ـ الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي ـ إلى جانب سهيل المزروعي سعادة المهندس حسن جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدون، ومن الجانب العراقي سعادة طالب عبدالله بايش وكيل الوزارة الفني، وسعادة مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة ، وسعادة محي الدين عبدالرزاق مدير عام الشركة العامة للنقل في العراق، والوفد المرافق.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والاستفادة منها، إلى جانب الخطط المرتبطة بتعزيز الريادة العالمية المستدامة للبلدين الشقيقين، وترسيخ تنافسيتهما في قطاع النقل، والمشاريع التنموية التي تعود بالنفع على ذلك القطاع.

وفي مستهل حديثه - رحب وزير الطاقة والبنية التحتية بالحضور، مؤكداً أن هذه اللقاءات تعكس الرغبة المتبادلة لقيادتي البلدين الشقيقين في الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات أكثر تميزاً.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والعراق، داعياً للاستثمار في هذه العلاقة المتميزة عبر بحث فرص التعاون في مجال النقل، وتعزيز المبادرات التي تخدم القطاع، وتقوده إلى مستويات متقدمة من الازدهار الذي ينعكس على ريادة البلدين عالمياً.

وأضاف :" اجتماعنا هذا يمثل خطوة متقدمة في طريق تعزيز ريادة بلدينا عالمياً، والوصول بقطاع النقل إلى أعلى مستويات التنافسية والجاذبية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وفتح آفاق رحبة أمام توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم التوجهات والرؤى المستقبلية الاستشرافية، المنبثقة من طموح قيادتنا الرشيدة في الانطلاق بالقطاع إلى مستويات متقدمة".

من جانبه أشاد الكابتن ناصر حسين الشبلي وزير النقل العراقي، بمنظومة النقل في دولة الإمارات والبنية التحتية المرتبطة بها، معرباً عن تطلع حكومته لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين .