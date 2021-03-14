شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. 15 وفاة و2142 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد، تسجيل 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و15 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت الوزيرة في بيان صحافي إن قطاع غزة سجل 70 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً شاملاً في الضفة الغربية بدءاً من يوم الاثنين حتى الخميس، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 236844 إصابة بفيروس كورونا منذ بدأت الجائحة قبل حوالي عام، مع تعافي 211166 ووفاة 2513.