شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة جديدة لنازنين زاغري في إيران وبريطانيا تعتبرها «تعسفية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (طهران - أ ف ب)

مثلت الإيرانية-البريطانية نازنين زاغري راتكليف مجدداً أمام محكمة في طهران الأحد بتهمة «الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية»، وفق ما أفاد محاميها في تصريح صحفي، بعد أيام من انتهاء عقوبتها بالسجن خمسة أعوام في قضية أخرى، وهو ما اعتبرته لندن محاكمةً «غير مقبولة» و«تعسفية»

وقال المحامي حجة كرماني إن الجلسة «جرت في جو هادئ جداً، وبحضور موكلتي».

وأوضح كرماني أنه خلال الجلسة «تمت المرافعة» وانتهت إجراءات المحاكمة، ما يشير إلى أن النطق بالحكم سيتم في موعد لاحق غير محدد.

وأضاف المحامي: «نظراً إلى العناصر التي قدمها الدفاع والمسار القضائي، وأن موكلتي سبق أن قضت فترة الحكم (الأولى)، آمل في أن تتم تبرئتها».

وأشار كرماني إلى أن زاغري راتكليف البالغة من العمر 42 عاماً، تواجه تهمة «الدعاية ضد النظام (السياسي في الجمهورية الإسلامية) لمشاركتها في تجمع أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009».

وكانت زاغري راتكليف الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز، قد أوقفت في نيسان/إبريل 2016 مع ابنتها جابرييلا التي لم تكن بلغت الثانية من العمر حينها، في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها، واتهمت بالتآمر لإطاحة النظام السياسي في إيران، وهي تهمة نفتها.

وحكم عليها في أيلول/سبتمبر من السنة ذاتها بالسجن خمس سنوات، وانقضت فترة محكوميتها في السابع من آذار/مارس الحالي.

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الأحد أن المحاكمة الثانية للإيرانية-البريطانية نازنين زاغري راتكليف «غير مقبولة» و«تعسفية»، وطالب بعودتها إلى بريطانيا «دون تأخر».

وكتب الوزير في تغريدة: «من غير المقبول أن تكون إيران اختارت مواصلة محاكمة ثانية تعد تعسفية بحق نازنين زاغري راتكليف. يجب أن يسمح لها بالعودة إلى أسرتها في بريطانيا دون تأخر»، وأضاف: «سنواصل جهودنا لدعمها بأي طريقة ممكنة».