شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على مركز لحرس السواحل الإيراني بعد مقتل شخص بالرصاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طهران - أ ف ب

أصيب عدد من حرس السواحل في جنوب إيران بجروح؛ من جرّاء هجوم على مركزهم بعد مقتل شاب في مناوشات بين وحدتهم ومهربين، وفق ما أفادت صحيفة «كيهان» الأحد.

ووقعت هذه الأحداث الجمعة في منطقة سيريك المطلة على مضيق هرمز، في محافظة هرمزكان في جنوب إيران، وفق ما أوردت صحيفة «كيهان» المحافظة إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المحلية.

وأشارت كيهان إلى أن «شخصاً على متن قارب للتهريب قتل بالرصاص من قبل حرس الحدود» المكلفين بمراقبة السواحل؛ وذلك نقلاً عن العميد حسين دهكي، قائد حرس الحدود في محافظة هرمزكان.

وأفاد بأن العناصر أطلقوا النار باتجاه «قوارب ضالعة في تهريب المحروقات ضمن عصابة منظمة»، بعدما تجاهل من كانوا على متنها طلقات تحذيرية ورموا باتجاه العناصر مقذوفات بعضها «قابل للاشتعال».

ووفق عدد من وسائل الإعلام الإيرانية، فقد أدت هذه المناوشات إلى مقتل شخص هو من القاطنين في سيريك، وهو في الحادية والثلاثين من العمر.

وبعد ساعات من ذلك «تجمع سكان أمام مركز حرس الحدود» في سيريك احتجاجاً، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي «إيريب نيوز».

ووفق ما نقلت «كيهان» ووسائل إعلام أخرى عن العميد دهكي، فقد قام المحتجون «بتحريض من معارضين للجمهورية الإسلامية»، بمهاجمة مركز حرس الحدود، ما أدى إلى إصابة «عدد من عناصر حرس الحدود بجروح بالغة»، إضافة الى «أضرار مادية مهمة».

وتأتي هذه الأحداث بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اضطرابات شهدتها مناطق في محافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان في جنوب شرق إيران.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية إيرانية، فقد قتل شخصان - بينهم عنصر من الشرطة - في سلسلة أحداث شهدتها المحافظة في أواخر شباط/ فبراير.

واندلعت هذه الأحداث على خلفية أعمال نقل وقود في المناطق الحدودية بين إيران وباكستان.

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوائل آذار/ مارس، إن الأحداث في سيستان- بلوشستان أدت إلى وفاة 12 شخصاً على الأقل، بينهم قاصران، منتقداً ما اعتبره استخداماً للقوة «الفتاكة» من قبل قوات الأمن الإيرانية.

وفي الأغلب تشهد المياه القريبة من السواحل المطلة على مضيق هرمز، إشكالات بين قوات الأمن الإيرانية وأشخاص يعملون في مجالات التهريب.

ويناهز سعر ليتر الوقود في إيران نحو 10 سنتيم من اليورو (وفق سعر الصرف الراهن)، وتشهد المناطق الحدودية نشاطاً لإعادة بيع هذه المادة.