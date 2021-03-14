شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: اتفاق ملزم في سد النهضة يفتح الطريق للتكامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”

أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يفتح الطريق، لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي وجذب للاستثمارات، التي ستسهم في تحقيق التنمية بجميع دول الحوض.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إن عبد العاطي، أكد خلال مشاركته، في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، المنعقد حالياً، أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، ولكنها تعترض على أي فعل أحادي من دول منابع النيل، دون الأخذ في الاعتبار مصالح دول المصب.

وأشار إلى أن التعاون بين الدول المتشاطئة في دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنية التحتية هو النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز علاقات حسن الجوار، وأن مصر تسعى لإقرار هذا النموذج في علاقاتها مع دول حوض النيل.

وقال الوزير إن مصر كانت على مر التاريخ، ولا تزال حريصة على تقديم الدعم في مجالات تمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مثل سدود «جبل الأولياء» بالسودان وسد «اوين» في أوغندا وسد «روفينجي» في تنزانيا، ومشروع سد «واو»، المتعدد الأغراض بجنوب السودان، بالإضافة للدعم الفني المقدم للكونغو الديمقراطية في إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في العاصمة كينشاسا.

واستعرض الوزير، في كلمته، حجم التحديات، التي تواجه مصر في مجال المياه في ظل ضعف الموارد المائية، والتزايد المتسارع في عدد السكان، بالإضافة للتغيرات المناخية الحادة وتأثيراتها الواضحة، مثل زيادة درجات الحرارة، وارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذى يمثل تهديداً كبيراً على دلتا نهر النيل، كما أن 97% على موارد مصر المائية المتجددة تأتى من خارج حدودها، ما حدا بالدولة المصرية لاتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات، التي جعلت منها أعلى دول العالم في كفاءة وانتاجية نقطة المياه، حيث تتم إعادة تدوير المياه ذات الملوحة العالية التي تصل إلى 7000 جزء في المليون.

وأشار عبد العاطي إلى أنه تم وضع استراتيجية قومية حتي عام 2050 تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، والموازنة بين الموارد المائية المحدودة، وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية.