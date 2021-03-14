شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تخفف إجراءات «كورونا» مع تراجع الإصابات الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - رويترز

خففت البحرين الأحد بعض الإجراءات التي تفرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك السماح بتناول الطعام داخل المطاعم وإعادة فتح المؤسسات التعليمية للطلاب، مع تراجع حالات الإصابة الجديدة.

وقالت وزارة الصحة البحرينية: إن بوسع المطاعم والمقاهي فتح أبوابها لعدد لا يتجاوز 30 شخصاً، وكان العمل في المقاهي والمطاعم قاصراً على بيع الوجبات الجاهزة فقط منذ أواخر يناير/ كانون الثاني.

ومن الممكن إعادة فتح حمامات السباحة والصالات الرياضية اعتباراً من الأحد، وإن كان ما زال من المحظور تجمع أكثر من 30 شخصاً في المنازل أو الأماكن الخاصة.

وحث مسؤولو الوزارة السكان على تلقي اللقاح ومواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي.

وانخفض عدد الإصابات من ذروة بلغت 896 في منتصف فبراير/ شباط بعد زيادة مطردة منذ ديسمبر/ كانون الأول، وسجلت المملكة، التي تتيح للمقيمين والمواطنين أربعة أنواع من اللقاحات، 579 إصابة جديدة الأحد.