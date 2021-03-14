شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: تحرير 47 مهاجراً من سجن سري لمهربي البشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مديرية أمن الكفرة بجنوب شرقي ليبيا، الأحد، تحرير 47 مهاجراً غير شرعي احتجزهم مهربو البشر بسجن سري في ضواحي المدينة.

وقالت المديرية في بيان، إن عمليات تحرير الرهائن تمت من خلال عمل أمني مشترك لقسم البحث الجنائي بالمديرية، ومركز الإيواء والترحيل بالكفرة، وكتيبة سبل السلام، إذ تم تحرير 46 شخصاً يحملون الجنسية السودانية، إضافة إلى سجين إثيوبي.

وحسب البيان، فإن عملية تحرير الرهائن تمت، بعدما تمكن أحد المساجين من الهرب ووصل إلى البوابة الشمالية للمدينة، حيث أبلغ كتيبة سبل السلام التي عممت البلاغ على الجهات المختصة. وتم، إثر ذلك، فتح محضر جمع الاستدلالات وجمع المعلومات من هذا الشخص، وإبلاغ النيابة العامة، وأخذ الإذن بمداهمة الموقع وتحرير المهاجرين.

وقبل ثلاثة أسابيع، شهدت مدينة الكفرة عملية تحرير وإنقاذ ما لا يقل عن 156 مهاجراً غير قانوني ينتمون إلى جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا محتجزين في منزل يستخدمه مهربو البشر في مدينة الكفرة سجناً للمهاجرين.

وأشارت التحقيقات مع أحد المهاجرين تمكن من الفرار من السجن السري في وقت سابق إلى حدوث عمليات تعذيب ممنهج للمهاجرين تتم داخل المنزل.. وكان من بين المفرج عنهم 15 امرأة و 5 أطفال.