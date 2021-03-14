شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحبط عمليات تسلل «داعشية» من الأراضي السورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد- زيدان الربيعي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، أن القوات الأمنية أحبطت عمليات تسلل لعناصر إرهابية قادمة من الجانب السوري. وذكر اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اعتقال خمسة إرهابيين في محافظتي بغداد والأنبار، فيما أكد إعلام قيادة عمليات بغداد إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة الرابعة/ إرهاب.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن «قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة تصدت ليل الاثنين، إلى محاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة (الدوكجي) الحدودية غرب جبل سنجار».

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، إنه «بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته المتميزة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث نفذت تشكيلات الجهاز واجبين نوعيين في مُحافظتي بغداد والأنبار، تمكن من خلالها من إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين في منطقتي (أبو غريب - الكرمة)».

وأضاف أن «جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل عملياته البطولية، حيث تمكن أيضاً من إلقاء القبض على 3 عناصر من عصابات داعـش في قضاء هيت».

في غضون ذلك، قال إعلام قيادة عمليات بغداد في بيان، إن «فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة الرابعة/ إرهاب غرب بغداد».

وتابع، أن «فرقة المشاة الحادية عشرة في جانب الرصافة، اعتقلت عدداً من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة الرابعة/ إرهاب». وأوضح، أن «الفرقة الأولى الشرطة الاتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بينهم متهم وفق المادة الرابعة/ إرهاب».