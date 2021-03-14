شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات محدثة لرفع كفاءة البناء في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت بلدية مدينة الشارقة تنفيذ العديد من الدراسات التطويرية والدورات التدريبية وعقد مؤتمرات ومحاضرات وورش عمل وندوات متخصصة في الشأن الهندسي، واتخاذ الكثير من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تحسين وتطوير منظومة البناء في الإمارة ورفع كفاءة المباني وزيادة جودتها وإطالة عمرها، تماشياً مع النهضة العمرانية والتطور الكبير في مجالات التشييد والبناء.

وقال ثابت الطريفي مدير عام البلدية إن بلدية مدينة الشارقة من بين أقدم البلديات في الدولة، إذ يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1927، وتمتلك قاعدة بيانات منذ أرشفة أول إجازة بناء عام 1961 تتضمن بيانات تفصيلية عن كل مبنى من بداية تأسيسه ومراحل تنفيذه حتى إصدار شهادة الإنجاز له، كما تتضمن قاعدة البيانات أيضاً مراحل الصيانة الدورية لكل مبنى وإجراءات البلدية لضمان التنفيذ حسب الأصول، ومن خلال السيرة الذاتية المسجلة بقاعدة البيانات لكل مبنى في الإمارة يتم التحقق من عمر المبنى وحالته و درجة استقراره ومدة استمراره.

وأشار إلى أن البلدية قامت بالكثير من الإجراءات لتحديث وتطوير منظومة العمل الهندسي منها إصدار لائحة شروط ومواصفات البناء في إمارة الشارقة في عام 2002 ثم استمرارية تحديثها في عام 2007 وعام 2017 حيث تضمنت أسس ومواصفات البناء بالإمارة وفق أحدث الأكواد العالمية، كما أطلقت في 2018 ملتقى الشارقة الأول للهندسة كنواة تجمع العمل الهندسي تحت شعار التميز، والجودة في العمل، والاستفادة من تجارب وأوراق عمل بيوت الخبرة.

من جانبه أوضح المهندس خليفة بن هدة السويدي، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني أنه تم تنظيم ملتقى الشارقة الثاني للهندسة العام الماضي وتم خلاله إطلاق مجموعة إصدارات لقطاع الهندسة والمباني بالبلدية حول مواصفات استدامة المباني في مدينة الشارقة ونماذج المباني التراثية وإجراءات الاشراف على مشاريع البناء في إمارة الشارقة، كما أطلقت البلدية العديد من البرامج التدريبية للمهندسين الإنشائيين والمعماريين العاملين بقطاع المباني بالإمارة، بالإضافة إلى طلبة كليات الهندسة بالجامعات لتطوير وتحسين مهاراتهم وزيادة خبراتهم، مشيراً إلى أن البلدية وقعت مذكرة تفاهم مع معهد الخرسانة الأمريكي لتعزيز التعاون في مجال التشييد والبناء.