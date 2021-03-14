شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الشيوخ: لا صحة لشائعات التنكيل بالمعارضين..و"شباب التنسيقية": أحزاب المعارضة ممثله تحت القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللقاء الذى عقد داخل البرلمان، لمجموعة من الدارسين المصريين بالخارج، بحضور وزيرة الهجرة وشئون المصريين السفيرة نبيلة مكرم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، استعراض نواب التنسيقية تجربتهم الناجحة والتى تعد بمثابة تأكيد واضح على تمكين الشباب لاسيما بعد ثورة 30 يونيو، فضلا عن الرد على استفسارات الطلاب لنقل الصورة الصحيحة لما يحدث على أرض الواقع لهم.

ويأتى اللقاء، فى إطار التعاون بين التنسيقية شباب مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب المصريين وكونهم سفراء الدولة المصرية في مختلف دول العالم، من جانبه دعا عضو مجلس الشيوخ، محمود القط بتواصل الطلاب مع النواب فى أى أمور يرغبون الاستفسار عنها، من أجل نقل الصورة الصحيحة في الخارج عن حقيقة الاوضاع فى مصر.. اشتغلوا معانا وتعاونوا معانا".

بدوره علق المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، أن البيان الخاص بحالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا عدم صحة الادعاءات التى تسوق إلى التنكيل بالمعارضيين السياسين من خلال قوانين الارهاب، قائلا: "لا يوجد اي معتقل سياسي اتخذت ضده إجراءات لأنه قال رأي، جميع الموجودين في السجون كلهم يسمون نفسهم أصحاب رأي ساسي، وهم في الحقيقة منسوب إليهم ارتكاب جرائم ضد أشخاص في المجتمع المصري تصنف ضمن الجرائم الإرهابية".

وأضاف عتمان، أن التقرير يتضمن مخالفات ومغالطات لما يجري علي أرض الواقع، مشيرًا لدور مصر في مكافحة الإرهاب، داعيا الطلاب بالاطلاع علي بيان مجلس الشيوخ ونقل الحقائق في الخارج عن أوضاع حقوق الانسان فى مصر لاسيما وأنهم سفراء القاهرة فى الدول المتواجدين فيها.

بدورها رفضت النائبة أميرة العادلي ما يتردد من شائعات من عدم وجود مكان للمعارضة بقولها: اصنف معارضة وأنتمي لثورة 25 يناير وهذا يزيدني شرفًا، وها أنا برلمانية تحت قبه المجلس النيابي.

وأكدت العادلي، وجود تيارات وأحزاب المعارضة في تركيبة البرلمان المصري، مشيدة في الوقت ذاته بما تضمنه الدستور المصري والذي يكفل حقوق المصريين بالخارج.

وسألت إحدى الدارسات عن حقيقة ما يثار بشأن قانون الأحوال الشخصية، فعقب النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بقوله: " اطلعنا على القانون بصفة غير رسمية لم يكون فى أى بنود من المثارة على السوشيال ميديا".

وأكد عمرو يونس، أن مشروع القانون سيخضع لحوار مجتمعي واسه قبل البت فيه، منوها إلى تمثيل المرأه تحت القبة والتى ستشارك بشكل قوى فى المناقشات، فيما شدد أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان على أن مشروع القانون تتضمن مواد لصالح المرأة عكس ما يتردد.