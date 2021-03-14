شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى يكشف عن تلقى مجلس الشيوخ تشريعات لأخذ رأيه فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب النائب اكمل نجانى، وأمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن استقبال المجلس عدد من التشريعيات التي أحيل إليها من جانب مجلس النواب لأخذ رأيه فيها في ضوء المواد الدستورية المنظمة لذلك.

جاء ذلك خلال استضافة البرلمان المصرى، اليوم الأحد، مجموعة من الدارسين المصريين بالخارج، بحضور وزيرة الهجرة وشؤون المصريين السفيرة نبيلة مكرم، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك في إطار التعاون بين التنسيقية شباب مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب المصريين وكونهم سفراء الدولة المصرية في مختلف دول العالم.

أشار نجاتى، إلى أهمية عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية، لاسيما وأن عرض بعض مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد دراستها بشكل أعمق وبشكل أكثر تخصصيه.

ونوه نجاتى، إلى دور مجلس الشيوخ الهام أيضا في ضوء اختصاصاته الدستورية في دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا لتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، فضلا عن دوره الهام في دراسة الاثر التشريعي لكثير من القوانين التي تمس حياه المواطنين، قائلا: لدينا مجلس نيابي منتخب مسئول عن دراسة واقتراح ما يتعلق بدعم الديمقراطية".

يشار إلى أن الشباب استهل زيارتهم بعقد لقاء داخل بهو مجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والذى استعرض تفصيلا تاريخ الغرفه النيابية الثانية، يعقبها جوله تفقدية فى متحف مجلس النواب المصري ومكتبة المجلس والبهو الفرعوني والتقاط الصور التذكارية ".