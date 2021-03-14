جانتس في وضع هش أمام نتنياهو قبيل الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (أ ف ب):

حظي السياسي الإسرائيلي الوسطي بيني جانتس قبل عام بفرصة تشكيل حكومة في وقت كان يتصدر نتائج الاستطلاعات، لكنه اليوم وقبل أكثر من أسبوع على انعقاد الانتخابات الرابعة خلال نحو عامين بات يواجه تهميشا سياسيا محتملا.

فاز التحالف السياسي "أزرق أبيض" بزعامة رئيس هيئة الأركان السابق في انتخابات مارس 2020، بـ33 مقعدا، قبل أن يفشل في تشكيل ائتلاف في البرلمان المكون من 120 مقعدا.

وصدم جانتس أنصاره بعد عدة أسابيع بتحالفه مع خصمه اليميني بنيامين نتانياهو لتشكيل حكومة وحدة تزامنا مع الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وقال جانتس الجمعة في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لست نادما على الموافقة على الانضمام إلى الائتلاف لأنني فعلت ذلك بدافع المسؤولية تجاه دولة إسرائيل في وقت أزمة"، على الرغم من انهيار التحالف بسبب ذلك.

ووصف كثيرون خطوة جانتس ب"الخيانة" خاصة بعد أن ظهر في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في العام 2019 وكأنه يحمل على عاتقه مهمة الإطاحة برئيس الوزراء صاحب أطول مدة في منصبه.

أصبح جانتس بموجب الائتلاف الحكومي مع نتانياهو، وزيرا للدفاع على أن يحل مكان نتنياهو كرئيس للوزراء بعد 18 شهرا، لكن سرعان ما انهار التحالف في ديسمبر. واتهم معسكر جانتس رئيس الوزراء وحزبه الليكود بالمماطلة عمدا في إقرار ميزانية العام 2021 من أجل إبقاء نتنياهو في منصبه.

وقال جانتس لفرانس برس "أنا آسف للنتيجة".

ولاحقا، حُل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وتمت الدعوة إلى إجراء انتخابات في 23 مارس، في خطوة خيبت آمال الشعب.

وأضاف جانتس أن الحاجة إلى انتخابات وطنية أخرى هي مسؤولية نتانياهو "الوحيدة".

خيانة

وبتحالفه مع نتانياهو، دفع جانتس (61 عاما) نصف النواب في حزبه للاستقالة بدلا من الانضمام إلى رئيس الوزراء الذي يحاكم منذ مايو بتهم تتعلق بالفساد.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الشخصيات المتبقية من حزب أزرق أبيض ستفوز بأربعة أو خمسة مقاعد فقط في الانتخابات المقبلة.

لكن يمنح النظام البرلماني في إسرائيل والقائم على التمثيل النسبي والمساومة بين الأحزاب ذات الأجندات المتضاربة غالبا، الحزب الوسطي فرصة في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

ويقر جانتس بأن أي فكرة لقيادة الحكومة ولت منذ زمن طويل.

ويشير "في اليوم التالي للانتخابات، سأدعم أي شخص غير نتانياهو قادر على تشكيل ائتلاف من 61 صوتا ويؤيد استقلال القضاء واحترام الديمقراطية".

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب المفتوحة دينيس شاربيت إنه لو أن جانتس نجح في إلزام نتانياهو باتفاق التناوب على المنصب، لكان تم قبول قراره من قبل مؤيديه بالانضمام إلى الائتلاف على مضض.

ويضيف لفرانس برس "في نهاية المطاف إذا لم يتم احترام الصفقة التي التزم بها فلن تغفر الخيانة".

ويرى شاربيت أن جانتس "يواجه هزيمة كاملة عشية الانتخابات الجديدة".

رجل نزيه

يبدو أن تراجع رصيد جانتس السياسي أثر على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها كرئيس سابق لهيئة الأركان، في بلد يلعب فيه الجيش دورا مركزيا ولطالما حظيت الشخصيات العسكرية المتقاعدة بالاحترام والثقة وتصل إلى مناصب عامة رفيعة، كما حصل مع كل من إسحاق رابين وإيهود باراك وأرييل شارون، الذي تولى كل منهم في مرحلة ما رئاسة الوزراء.

قبل عامين وعندما ظهر حزب أزرق أبيض لأول مرة، عيّن جانتس الذي كان رئيس هيئة الأركان خلال الحرب على قطاع غزة المحاصر في العام 2014، إثنين من كبار الضباط السابقين في فريقه السياسي، هما موشيه يعالون وغابي أشكينازي.

لكن يبدو أن الأولويات قد تغيرت خلال أزمة فيروس كورونا.

يقول أستاذ العلوم السياسية "تمتع جانتس وأشكينازي بمصداقية كبيرة عند الناس لكن ذلك لم يكن كافيا في فترة كانت فيها الأولوية على الجبهة الصحية أكثر منها على الأمنية".

وأطلق نتانياهو حملة تطعيم طموحة ضد فيروس كورونا تعتبر الأسرع والأوسع نسبة لعدد سكانها، وذلك بعدما أبرم صفقة مع شركة فايزر الأمريكية التي زودته بمخزون كاف من اللقاحات مقابل إمداداها بالبيانات الصحية حول تأثير منتجها على متلقيه.

ويصر جانتس على أن النزاهة تبقى إحدى أهم المقوّمات في الانتخابات.

ويقول لفرانس برس "لم أتخل عن البقاء مستقيما وقمت بحماية استقلالية النظام القضائي ضد هجمات أولئك الذي يريدون تقويض الديمقراطية".

ويضيف "لست مستعدا لأن أكون مراوغا في السياسة، أنا رجل نزيه وسأظل كذلك".