الطاقة الذرية: زيادة تخصيب إيران لليورانيوم تقربها من الاستخدام العسكري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - مارس - 2021 2:57 مساءً

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، أن إنتاج اليورانيوم بمستويات أعلى من التخصيب يجعل إيران أقرب إلى مستويات تطوير الاستخدامات العسكرية لها.

وقال رافائيل غروسي إن إيران لديها أقل قليلا من 20 كيلوغراما من (اليورانيوم المخصب بنسبة 20%)، لكن لديها ما يقرب من 3000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب المنتج بالفعل بمستويات أقل. لذا فهي كمية متزايدة، وفق ما نقلته صحيفة “نكي آسيا” اليابانية.

كما علق على وقف إيران الالتزام بالبروتوكل الإضافي للاتفاق النووي، قائلاً “هناك حاجة إلى وجود تفتيش قوي للغاية للحصول على تأكيدات موثوقة بعدم وجود انحرافات عسكرية”.

وأضاف “إنهم يزيدون من قدراتهم على التخصيب عبر تشغيل المزيد من الأجهزة”.

ليست ذات مصداقية

وحول وجود جزيئات يورانيوم في منشآت غير معلن عنها في إيران، قال غروسي، إن الردود من الجانب الإيراني حتى الآن “ليست ذات مصداقية من الناحية الفنية”.

يذكر أن الوكالة الدولية كانت أعلنت الأسبوع الماضي إجراء محادثات فنية في أبريل المقبل، حول كيفية اختفاء جزيئات من اليورانيوم عمرها عقود في مستودع في طهران، بالإضافة إلى مواقع أخرى.

يأتي هذا في وقت تحاول القوى العالمية وإيران إعادة احياء الاتفاق النووي الذي وصفه البرلمان الإيراني أمس الثلاثاء بأنه أضحى شبه ميت، وذلك بحسب “العربية”.