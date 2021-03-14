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حتى اليوم.. الإمارات تقدم 6.54 مليون جرعة من لقاح كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 24,189 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,540,912 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 66.13 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح المضاد لكورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس"كوفيد - 19".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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