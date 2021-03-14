شرطي فرنسي يطلق النار على شخص حاول الاعتداء عليه بسكين وسط باريس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلق شرطي فرنسي، الأحد، النار على شخص حاول الاعتداء عليه بسكين وسط باريس.



ولم تتضح بعد الدوافع التي تقف خلف الهجوم لكنه يمثل حلقة جديدة ضمن مسلسل الهجمات بالأسلحة البيضاء.

كانت فرنسا، أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي أنها أحطبت "هجومين إرهابيين" عام 2020 وما مجموعه 33 منذ 2017.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قُتل ثلاثة شرطيين فرنسيين وأصيب رابع، برصاص مختل عقليا وسط البلاد.