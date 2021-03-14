شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لشباب الدارسين المصريين بالخارج داخل البرلمان ضمن تعاون تنسيقية الأحزاب مع الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى سابقة هى الأولى من نوعها، استضاف البرلمان المصرى مجموعة من الدارسين المصريين بالخارج، بحضور وزيره الهجرة وشؤن المصريين السفيرة نبيلة مكرم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك في إطار التعاون بين التنسيقية شباب مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب المصريين وكونهم سفراء الدولة المصرية في مختلف دول العالم.

واستهل الشباب زيارتهم بعقد لقاء داخل بهو مجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والذى استعرض تفصيلا تاريخ الغرفه النيابية الثانية، يعقبها جوله تفقدية فى متحف مجلس النواب المصري ومكتبة المجلس والبهو الفرعوني والتقاط الصور التذكارية ".

وتأتي جوله الدارسين المصريين بالخارج اليوم بالمجالس النيابية المصرية ضمن برنامج متكامل لتعظيم زيارة وزيرة الهجرة اليوم مع وفد من الدارسين بالخارج للمجالس النيابية النواب والشيوخ لعرض تجربة الدولة المصرية في التمكين السياسي للشباب ليروا بأنفسهم كيف انتقل تمكين الشباب من الأقوال الى الافعال واصبحوا صوت شاب حر داخل البرلمان .

وأكد شباب التنسيقية أن جولة الدارسين المصريين بالخارج داخل مجلسي النواب والشيوخ تأتي ايمانا منهم بأهمية أدوات القوى الناعمة في الدفاع عن امننا القومي من خلال تعميق الهوية الوطنية وتعريفهم بان البرلمان المصري عمره 150 عاما وهو من اقدم البرلمانات بالعالم.

واستهدف التعاون بين التنسيقية ووزارة الهجرة تنظيم فعاليات وزيارات ميدانية لعدد من المحافظات لشباب الدارسين بالخارج، يتعرفوا من خلالها على ما تبذله الدولة من جهد في مختلف الملفات ومن بينها رفع المستوى المعيشي لأهالي القرى الأكثر احتياجا في هذه المحافظات.