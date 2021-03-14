شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب مهنأ المرأة المصرية باليوم العالمى: لعبت دورا كبيرا فى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، قائلا خلال الجلسة العامة اليوم،: احتفل العالم بالأمس القريب باليوم العالمى للمرأة، وبأسمكم واسمى أتقدم بخالص التهنئة القلبية للمرأة المصرية التي تعد بحق مدرسة يتخرج من تحت لوائها كل من صهرتهم في بوتقة المثل والانتماء وحب الوطن، والتي كانت العمود الفقرى للثورة المصرية ضد من أرادوا اختطاف هويتها .

وأشار جبالى إلى أن الدستور اقر حقوق المرأة، مؤكداً أن دورها ليس فقط باعتبارها فئة من فئات المجتمع، بل باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة، وبذلك منحها الحماية والرعاية، وخصص أكثر من 20 مادة للتأكيد على أهمية دورها في المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال التمييز والإقصاء والعنف، وحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، وضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية .

وتابع :"نحيى المرأة المصرية في يومها العالمى، تحية تليق بمكانتها، وتاريخها وعطاءها الذى لا ينضب .