خلال عراضة عشائرية.. مقتل وإصابة أربعة أشخاص في المثنى

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصاً قتل وأصيب ٣ آخرين بعراضة عشائرية لاحد شيوخ العشائر في السماوة".

وأوضح، أن "الحادث وقع اثناء تشييع شيخ آل عبس بني حچيم، بعد سقوط السلاح من يد احد المشيعين، في السماوة".

