انت الان تتابع خبر خلال عراضة عشائرية.. مقتل وإصابة أربعة أشخاص في المثنى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص خلال عراضة تشييع أحد شيوخ العشائر في محافظة المثنى.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصاً قتل وأصيب ٣ آخرين بعراضة عشائرية لاحد شيوخ العشائر في السماوة".
وأوضح، أن "الحادث وقع اثناء تشييع شيخ آل عبس بني حچيم، بعد سقوط السلاح من يد احد المشيعين، في السماوة".
وأوضح، أن "الحادث وقع اثناء تشييع شيخ آل عبس بني حچيم، بعد سقوط السلاح من يد احد المشيعين، في السماوة".