انت الان تتابع خبر بالفيديو إصدار فيلم أولاد الذوات وهو أول فيلم عربي ناطق... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 14 آذار والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - 1932 - إصدار فيلم أولاد الذوات وهو أول فيلم عربي ناطق. بغداد - ياسين صفوان - 1932 - إصدار فيلم أولاد الذوات وهو أول فيلم عربي ناطق. 1939 - الجيوش الألمانية تدخل براغ وتسيطر على ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا. 1991 - أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يعود إلى الكويت بعد الغزو العراقي 2003 - رجب طيب أردوغان يتولى رئاسة وزراء تركيا. 2004 - إعاده انتخاب فلاديمير بوتين رئيسًا لروسيا الاتحادية. 2005 - مظاهرة كبيرة في بيروت وفاءً لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والمطالبة بخروج الجيش السوري 2016 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن الانسحاب الجزئي للقوات الروسية المشاركة في الحرب السورية.