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بالفيديو إصدار فيلم أولاد الذوات وهو أول فيلم عربي ناطق... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 14 آذار

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بغداد - ياسين صفوان - 1932 - إصدار فيلم أولاد الذوات وهو أول فيلم عربي ناطق.

1939 - الجيوش الألمانية تدخل براغ وتسيطر على ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا.

1991 - أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يعود إلى الكويت بعد الغزو العراقي

2003 - رجب طيب أردوغان يتولى رئاسة وزراء تركيا.

2004 - إعاده انتخاب فلاديمير بوتين رئيسًا لروسيا الاتحادية.

2005 - مظاهرة كبيرة في بيروت وفاءً لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والمطالبة بخروج الجيش السوري

2016 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن الانسحاب الجزئي للقوات الروسية المشاركة في الحرب السورية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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