انت الان تتابع خبر بالفيديو إصدار فيلم أولاد الذوات وهو أول فيلم عربي ناطق... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 14 آذار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1932 - إصدار فيلم أولاد الذوات وهو أول فيلم عربي ناطق.
1939 - الجيوش الألمانية تدخل براغ وتسيطر على ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا.
1991 - أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يعود إلى الكويت بعد الغزو العراقي
2003 - رجب طيب أردوغان يتولى رئاسة وزراء تركيا.
2004 - إعاده انتخاب فلاديمير بوتين رئيسًا لروسيا الاتحادية.
2005 - مظاهرة كبيرة في بيروت وفاءً لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والمطالبة بخروج الجيش السوري
2016 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن الانسحاب الجزئي للقوات الروسية المشاركة في الحرب السورية.