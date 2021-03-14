التربية تحدد موعدا للاعلان عن امتحانات نصف السنة

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح تابعته الخليج 365، إن "الوزارة لا يمكنها وضع جدول امتحاني في يومي السبت والأحد، إضافة إلى ان الموقف الوبائي لديه سلطة في اتخاذ القرار".

واشار فاروق الى ان "وزارة التربية ستعلن عن موعد الامتحانات خلال الاسبوع الحالي"، مؤكدا أن "حرصها على أن يؤدي الطالب الامتحان حضورياً داخل الصف، خصوصا انها وضعت تكثيفاً للمنهج بما لا يؤثر في القيمة المعلوماتية للطالب".



وتابع أنه "بعد استحصال الموافقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أداء امتحانات نصف السنة، ستقوم الوزارة باتخاذ القرارات في الظرف الاستثنائي وغير الطبيعي، ووضع آلية جديدة تتناسب مع معطيات الواقع ومع معطيات الموقف الوبائي".

واضاف أن "التكهن بشان إنهاء العام الدراسي بعد امتحانات نصف السنة يعطي فرصة للطلبة والتلاميذ للتكاسل عن أداء دراستهم واتمام مهامهم".

ولفت إلى أن "المسؤول الوحيد عن هذه القرارات هي وزارة التربية، التي لم تعلن إلى الآن عن موعد امتحان نصف السنة لكنها قريبة جدا، ستعلن الآليات ومواعيد الاختبارات".