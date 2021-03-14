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3 أندية تنافس ريال مدريد على صفقة رونالدو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-14 | 12:29

3 أندية تنافس ريال مدريد على صفقة رونالدو

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كشف تقرير إعلامي إيطالي، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مستقبل البرتغالي ، نجم يوفنتوس.
وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، لكن زعمت العديد من التقارير، أن اللاعب قد يرحل خلال الصيف المقبل.

وقالت تقارير إسبانية إن خورخي مينديز وكيل رونالدو، تحدث مؤخرًا مع ريال مدريد، حول إمكانية عودة كريستيانو إلى النادي الملكي.


ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو ليس على طاولة ريال مدريد فقط، لكن الميرنجي يحظى بمنافسة من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وسبورتنج لشبونة على الصفقة.

وجاء ذلك بعد أن ودع يوفنتوس، منافسات أمام بورتو، في الدور ثمن النهائي من البطولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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