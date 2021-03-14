تعويضات عنف الشرطة الأمريكية.. ملايين مهدرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تكن قضية جورج فلويد الأولى التي تدفع فيها مدينة أمريكية ملايين الدولارات لتسوية قضايا تتعلق بعنف الشرطة وربما لن تكون الأخيرة.

ويشير تقرير لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إلى أن التسويات القضائية الخاصة بسلوك الشرطة في البلاد كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 300 مليون دولار خلال عام 2019 وحده.



ويقول سانفورد روبنشتاين، المحامي المدني في مدينة نيويورك والذي مثل عائلات وضحايا وحشية الشرطة لأكثر من 35 عامًا والتي حصلت على ملايين الدولارات من التعويضات: "دافعو الضرائب سيتحملون العبء الأكبر من تكلفة وحشية الشرطة".

وتعد إدارة شرطة نيويورك الأكبر في البلاد بأكثر من 36000 عنصر يخدمون مدينة يبلغ عدد سكانها 8.3 مليون نسمة.

ويقول نيك باولوتشي، المتحدث باسم الإدارة القانونية بالمدينة، إن المدينة دفعت خلال السنة المالية 2019 مجموع 175.9 مليون دولار في تسويات الدعاوى القضائية المتعلقة بالشرطة.

ويحدد مكتب حاكم نيويورك للإدارة والميزانية مخصصات في كل سنة مالية - 733 مليون دولار في 2020 و697 مليون دولار في 2019 - لقضايا التسويات. وقال خبراء قانونيون إن المدينة هي التي تتحمل تلك التسويات وأنه في الحالات التي يُطلب فيها من موظف حكومي المساهمة في دفع تعويضات، يكون المبلغ ضئيلا جدًا.

وخلال السنة المالية 2021، جرى تخصيص 6 سنتات من كل دولار للإنفاق على قضايا الشرطة وقضايا التعويضات المتعلقة بعنف الشرطة.

وتقول جنفين وونغ، محامية: "هذا مبلغ ضخم من المال ندفعه مقابل سوء سلوك العديد من رجال الشرطة الذين لا يزالون مسموحًا لهم - كثيرون وليس كلهم - بالبقاء في سلك الشرطة أو ربما لم يتم حتى معاقبتهم".

ويرى بن كرامب، الذي يمثل العديد من عائلات السود الذين لقوا حتفهم في مواجهات مع الشرطة، بما في ذلك جورج فلويد وبريونا تيلور، التي قتلت برصاص الشرطة خلال مداهمة دون تصريح: "الحصانة سبب في إفلات أفراد الشرطة من العقاب. حصولهم على هذه الحصانة المشروطة، تنفي عنهم أي نوع من المساءلة".

وبلغت تكلفة التعويضات القانونية المرفوعة ضد شرطة نيويورك التي تمت تسويتها مع مكتب مراقب المدينة خلال السنة المالية 2019 دافعي الضرائب 220.1 مليون دولار، مقارنة بـ 237.4 مليون دولار في 2018 وانخفاضا بنسبة 35٪ عن 338.2 مليون دولار تم دفعها في عام 2017، وفقا لتقرير مكتب مراقب المدينة.

وأشار التقرير إلى أن 61% من هذه الدعاوى البالغ عددها 5848 دعوى تتعلق "بعمل الشرطة" مثل الاعتقال أو السجن الباطل أو استخدام القوة المفرطة أو الاعتداء أو عدم توفير حماية الشرطة.

كما شهدت لوس أنجليس، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 4 ملايين نسمة، زيادة في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد قوات الشرطة خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، وفقًا للتقرير السنوي للرئيس التنفيذي لمكتب إدارة المخاطر في المدينة الذي نُشر في يناير.

وأوضح التقرير إلى أنه من بين 606 دعوى تم تقديمها خلال السنة المالية 2018-2019، كان هناك 539 دعوى ضد شرطة مقاطعة لوس أنجليس.

وخصصت المقاطعة 148.5 مليون دولار للتسويات القضائية، حيث تم دفع 91.5 مليون دولار للوفاء بـ 16 حكماً ، بما في ذلك 16.3 مليون دولار تم دفعها لتسع دعاوى قضائية ضد إدارة الشريف و240 تسوية قضائية.

وفي شيكاجو التي يتجاوز عدد سكانها 2.7 مليون نسمة ويعمل بها 13135 شرطيا، تم استخدام أكثر من 85 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتسوية دعاوى سوء سلوك الشرطة في 2019، وأكثر من 32 مليون دولار لتسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بالشرطة عام 2018.

أشهر قضايا التعويضات في الولايات المتحدة:

في سبتمبر/أيلول 2020 ، وافق محامو مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند على تسوية بقيمة 20 مليون دولار لعائلة ويليام جرين، الرجل الأسمر الذي قُتل برصاص الشرطة أثناء تقييد يديه إلى سيارة الشرطة.

وحصل درافون آميز وزوجتة إيشا هاربر على 10 ملايين دولار كتعويض عن قيام ضباط بتوجيه أسلحتهم إلى ابنتهم البالغة من العمر أربع سنوات بتهمة سرقة دمية في فينيكس، أريزونا.

ودفعت مدينة فينيكس 3 ملايين دولار لعائلة رايان ويتكر الذي قتل برصاص الشرطة.

كما دفعت ولاية كاليفورنيا 10 ملايين دولار لصموئيل كولب الذي كان يعاني من اضطراب عقلي عندما أطلق عليه شرطي النار مما أدى إلى إصابتة بشلل نصفي.

وفي مارس/آذار 2019 ، وافقت مدينة سان فرانسيسكو على تسوية قضية تتعلق بسوء سلوك الشرطة بقيمة 13.1 مليون دولار لجمال ترولوف، الذي أدين خطأً بارتكاب جريمة قتل في عام 2010 وحُكم عليه بالسجن لمدة 50 عامًا مدى الحياة. بعد قضاء ست سنوات في السجن، برأت هيئة محلفين في أوكلاند ترولوف في إعادة المحاكمة عام 2015، والتي قررت أن ضابطي شرطة (الذين تقاعدوا منذ ذلك الحين) اختلقوا الأدلة.

وفي مدينة والنوت كريك، وافقت السلطات على دفع 4 ملايين دولار لعائلة فرد قُتلت برصاص الشرطة عام 2019.

والعام 2014، دفعت هونولولو 1.4 مليون دولار لعائلة رجل تعرض للاختناق أثناء احتجازه لدى الشرطة.

وحصل ريكاردو هايز، الذي تعرض لإطلاق نار من قبل ضابط شرطة في شيكاغو النار، في عام 2017 عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا في ذلك الوقت على 2.25 مليون دولار لتسوية الدعوى

في يونيو 2019، وافقت مدينة إنديانابوليس على تسوية بقيمة 2.15 مليون دولار لصالح جيرالد كول، الذي أصيب برصاصتين في ظهره من قبل ضابط بقسم شرطة مدينة إنديانابوليس، مما أدى إلى إصابة كول بشلل جزئي.

وفي أغسطس/آب 2020، وافقت مقاطعة لاس كروسيس، بولاية نيو مكسيكو على دفع 6.5 مليون دولار لعائلة رجل أمريكي مكسيكي قتل على يد ضابط شرطة.

ودفعت مدينة كليفلاند أكثر من 13.2 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية تتعلق بسوء سلوك الشرطة بين عامي 2014 و 2016، بما في ذلك تسوية بقيمة 6 ملايين دولار لعائلة الطفل تامير رايس البالغ من العمر 12 عامًا، والذي قُتل برصاص الشرطة في نوفمبر 2014.

وفي عام 2010، دفعت مدينة فورت وورث بولاية تكساس مليوني دولار لعائلة مايكل جاكوبس الابن، الذي توفي نتيجة الصعق الكهربائي من قبل قوات الشرطة خلال مشاجرة في أبريل/نيسان 2009.