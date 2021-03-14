شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان يزور محافظة الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان محافظة الوادى الجديد، وعقد لقاءات مع القيادات التنفيذية وورش عمل للعاملين بالمحافظة ولقاءات بالشباب والمرأة، وزيارة عدد من المنشآت لمتابعة الجهود الإنسانية التى تسعى المحافظة لتوفيرها من أجل توفير حياة كريمة، ومزيد من الخدمات للمواطنين، مع قيام وحدات الشكاوى بالمجلس بلقاء المواطنين والاستماع.

ووجه رضا عبد العزيز رئيس وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، الشكر للواء محمد سليمان الزملوطي محافظ الوادى الجديد على تعاونه مع المجلس في بناء قدرات موظفين ديوان عام المحافظة من وحدات حقوق الإنسان وخدمة المواطنين والشكاوى والشباب والمرأة والمعاقين والرياضة .

وقال رضا عبد العزيز إن المجلس نفذ استراتيجية في تدريب الموظفين الحكوميين بكافة أنحاء الجمهورية، موجها الشكر لمدير المركز الإعلامي بالوادى الجديد الدكتورة أزهار عبد العزيز محمد على تعاونها وعقد الدورات التدريبية بمقر المركز الإعلامي حيث يتناول التدريب التعرف بدور المجلس واختصاصاته في آليات التعامل مع الشكاوى وكذلك التحديات التي تواجه حقوق الإنسان على المستوى الخارجي والداخلي ويستمر المجلس في استمرار أعماله في الوادي الجديد بعدد من اللقاءات على جميع المستويات التنفيذية والشعبية وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمواطن.