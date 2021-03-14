شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب مهنأ "الرئيس" بذكرى تحرير طابا: معركة استرداد تظهر للعالم جلال عزتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن".

وقال رئيس مجلس النواب:"‘إنه لمن دواعى سرورى أن أنقل إليكم بأسمى وبإسم نواب شعب مصر خالص التهنئة القلبية بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن، وبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل حفنة من تراب الوطن هي كل الوطن، ناضلت مصر مستعينة بأبنائها البررة المتخصصين في كل مجال، واليوم يكون لنا أن نتذكر القائد الذى اتخذ قرار العبور، وأن نتذكر الرجال الذين استمسكوا بالأرض، والذين مضوا في سبيل الأرض، وصدق الله وعده، وأعز جنده، وأثبت المصرى أنه مقاتل عنيد، ومفاوض سديد.

وأضاف جبالي:"لقد كانت معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيداً للعالم جلال عزتنا وشموخ راياتنا، فتحية لكل من شارك في عبورنا لهزيمة النفس، وتحية لكل ضابط وجندى وهب روحه دفاعاً عن تراب الوطن المقدس، وتحية لكل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك ".

وفي ختام كلمته تمني حنفي جبالي أن يحفظ الله مصر ووقى شعبها، وأيدكم بنصر من عنده.