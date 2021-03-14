شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى: الرئيس السيسى له دور كبير فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل العسومى، رئيس البرلمان العربي، إن الرئيس السيسى له دور كبير فى دعم العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية، جاء ذلك خلال جلسة نقاشية وحوارية عقدها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بأكتوبر، بحضور وفود 35 دولة مشاركة فى المؤتمر الدولى لحوار الأديان والثقافات، الذى انطلق أمس السبت ويعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف العسومى:"يجب علينا كعرب أن نتكاتف ونتحاور فيما بيننا"، مؤكدا أن البرلمان العربى سيعمل على استثمار توصيات المؤتمر الدولى لحوار الأديان والثقافات سواء على المستوى التشريعي أو بقية المستويات"

فيما قال نصر الدين مفرح وزير الأوقاف والشؤون الدينية السوداني، إن هناك مشتركات للآدمية والإنسانية عموما هى أننا أبناء آدم وحواء، والديانات السماوية جميعا تتفق أنها تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد، فلنبنى هذه المشتركات على الثوابت العامة، ولنبنى على الحرية فمن ثوابت هذه الإنسانية الحرية وكذلك العدل.

وأضاف مفرح، أن السودان بلد متعدد فى الأديان والثقافات وهى ميزة وقد لعب الإخوان على شق صف السودانى، فظللنا 27 سنة فى قائمة الدول الراعية للإرهاب ولكن حينما أتت الحكومة الانتقالية عقب الثورة بثت الحرية وانتهجتها سبيلا وفى 15 شهرا خرجت السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتابع وزير الأوقاف السودانى: "ينبغى أن نبنى أساسا على العلمية والمنهجية ومواكبة العصر، فكل من لم يلتفت لملاحقة العصر فسنتخلف كثيرا وكذلك الاهتمام بالشباب فيجب أن تلتفت دولا الإسلامية لهذه القيمة وهم الشباب وكذلك المرأة".