شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى مؤتمر اتحاد المسوقين تحت رعاية وزارة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضم النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب، بالإضافة لكل من أسامة الرفاعى، أحمد البشبيشى، حازم هلال، وشادى الحديدى من أعضاء التنسيقية، فى انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر اتحاد المسوقين The Marketers League، بعنوان "ما بعد الجائحة"، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبحضور الدكتور أشرف صبحى.

ويعتبر المؤتمر الأول من نوعه للدعاية والتسويق والإدارة وريادة الأعمال فى مصر والشرق الأوسط، والذى يقام خلال الفترة من 13 إلى 14مارس 2021.

كما شارك أعضاء التنسيقية فى جلسات نقاشية مع الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، عن أطر التعاون المثمر الممكنة، حيث رحبت بعقد لقاءات مع وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لبحث هذا الأمر.