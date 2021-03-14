شكرا لقرائتكم خبر عن النواب ينعون الفريق كمال عامر ويطالبون بإطلاق اسمه على إحدى قاعات المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نعى المرحوم الفريق كمال عامر، والذى وافته المنية مؤخرًا، وسط مطالبات بإطلاق اسمه على إحدى القاعات داخل المجلس تكريما له، وكذا الإشادة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له بعد وفاته بمنحه لقب الفريق.

من جانبه نعى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الفقيدة، قائلا: "رجل وطنى عظيم مقترحا إطلاق أسمه على أحد قاعات المجلس.

وقال النائب أحمد العوضى أن حزب حماة وطن ينعى هذا الفقيد الغالى والذى كان بمثابة الأستاذ لنا جميعا، فيما قال أكد يحيى كدوان أن الفريق كمال عامر أدى مهام صعبة على مدار عمله وتقلد مناصب قياديه، وخلال ترأسه للجنة الدفاع لامسنا مدى التزامه ووفاءه لهذا الوطن.

وقال النائب محمد اصلاح ابوهميلة، إن الوطن فقد رجلًا محترما تربى فى الزى العسكرى المحترم وكان بمثابة القائد فى لجنة الدفاع والأمن القومى، موجهًا الشكر للرئيس على تكريم الفقيد، من جانبه قال النائب فريد بياضى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الديمقراطى الاجتماعى، أنه تزامل مع الفقيد بمجلس الشورى الماضى وتشرف بزملائته داخل مجلس النواب الحالى، ويشهد له بأنه كان مثالا للوطنية ويتمتع بدماثة الخلق، مشيرًا إلى أنه كان متواضعًا رغم تاريخه العريق فى خدمة الوطن.