تداول 24 سفينة وتفريغ 15 ألف طن قمح في ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 24 سفينة، اليوم الأحد، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، وانتظام عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 4534 طن رمل، و1474 طن فوسفات و13075 طن يوريا، و1301 طن برادة حديد.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 1460 طن خشب زان و3910 أطنان زيت، و1301 طن برادة حديد و15200 طن قمح، و3500 طن ذرة و1191 طن صودا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106157 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 176528 طنا.