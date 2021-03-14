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الإعدام لـ5 أعضاء في خلية لـ"داعش"

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اسماعيل عبد الحي -  أصدرت محكمة سعودية حكما بإعدام 5 أعضاء في خلية لتنظيم "داعش"؛ لإدانتهم بالمشاركة في اغتيال رجال أمن وتفجير مساجد، وفق إعلام محلي، الخميس.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة عكاظ، وموقع صحيفة "سبق" الإلكتروني أن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت، في حكم ابتدائي، "بإقامة "حد الحرابة" (الإعدام) على خمسة متهمين من خلية تابعة لـ"داعش" الإرهابي مكونة من 45 متهما، يتزعمها زعيم التنظيم المكلف بتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة".

 

وذكر موقع صحيفة "سبق" الإلكتروني، أن هذه الخلية اشتركت في اغتيال رجال أمن، بينهم العميد "كتاب الحمادي" في مركز العرجا في الدوادمي (شمال).

 

كما اشتركت الخلية في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ الخاصة في مدينة أبها (جنوب)، ومسجدي المشهد في منطقة نجران ومسجد الرضا بمحافظة الأحساء (شرق)، وفق الصحيفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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