بعد "حادثة السلط".. الأردن يتخذ إجراءات طبية عاجلة

ابوظبي - سيف اليزيد - عززت القوات المسلحة الأردنية القطاع الطبي الأردني في كل من مدينتي السلط والكرك بمستشفيين ميدانيين متحركين في خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لكل من المحافظتين للتعامل مع مصابي فيروس كورونا.



وقال مدير التوجيه المعنوي طلال الغبين، اليوم الأحد، إن المستشفيات الميدانية المتنقلة في الكرك والسلط جاهزة لاستقبال مرضى كورونا، بحسب ما أفادت سكاي نيوز.

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وأضاف بيان صدر عن دائرة التوجيه المعنوي للقيادة العامة للقوات المسلحة أن كل مستشفى ميداني متحرك يحتوي على عدد من الأسرة، منها وحدات العناية المركزة ومزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية، للمساهمة في إسناد القطاع الصحي وتعزيز قدراته للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم على الحادثة التي وقعت في مستشفى السلط الحكومي والتي وصفت بأنها "فاجعة".

وكان مستشفى السلط الحكومي الجديد شهد وفاة 7 مرضى بفيروس كورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين عن غرف العناية المركزة.

ووفقا لمدير المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور عدنان عباس، فإن السبب وراء الوفيات في مستشفى السلط الحكومي هو "نقص الأكسجة".

وبين عباس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، السبت، أن الأشخاص الذين قضوا في الحادثة كانوا من المصابين بفيروس كورونا، وجميعهم أعمارهم فوق الأربعين عاما.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني قال، حول مأساة الوفيات بمستشفى السلط، الذي شهد وفاة 7 مرضى بفيروس كورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين عن غرف العناية المركزة، إن "ما حدث خطا جسيم غير مبرر وغير مقبول".