الهند تسجل قفزة يومية في إصابات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهند اليوم الأحد تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد لهذا العام إذ رصدت 25320 حالة قبل يوم من فرض إجراءات عزل عام في ولاية ماهاراشترا غرب البلاد والتي أصبحت بؤرة التفشي الجديد.

ووفقاً لما تظهره بيانات الصحة الاتحادية، فإن هذا العدد هو الأكبر منذ 16 ديسمبر.

وتأتي الهند حالياً في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ سجلت حتى الآن 11.36 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات اليوم الأحد تسجيل 161 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع إجمالي الوفيات إلى 158607.