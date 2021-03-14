سوجا أول زعيم يجتمع ببايدن في البيت الأبيض

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية اليوم الأحد أن من المرجح أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بالرئيس الأميركي جو بايدن في التاسع من أبريل، ليكون أول زعيم أجنبي يلتقي ببايدن في البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة، دون أن تذكر مصادرها، إن من المتوقع أن يتفق الزعيمان على تعزيز التحالف الثنائي والتزامهما بحرية المرور في المحيطين الهندي والهادي.



ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على اتصالات. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو يوم الجمعة إن زيارة سوجا ستكون في النصف الأول من أبريل.



كان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أول زعيم أجنبي يجتمع بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد فترة قصيرة من انتخابه رئيسا للولايات المتحدة عام 2016.

وقالت الصحيفة إن من المقرر اجتماع وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين مع نظيريهما اليابانيين يوم الثلاثاء في طوكيو.