البرازيل تتخطى الهند وتحتل المركز الثاني عالمياً

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البرازيل، التي تتصدر العالم في العدد اليومي للوفيات بفيروس كورونا وهي كذلك مصدر سلالة جديدة في منطقة الأمازون تعد أكثر قلقاً وأشد عدوى وربما أكثر فتكاً، باتت مصدر قلق لمسؤولي الصحة العالمية وجيرانها.

وأشارت إلى أن بيرو علقت الرحلات الجوية من وإلى البرازيل ، وتقوم أوروجواي بإرسال جرعات إضافية من اللقاحات إلى مدنها الحدودية، بينما تأمر تشيلي أي شخص قادم من البرازيل بالخضوع للحجر الصحي.

أما كولومبيا فهي لم تعمل فحسب على تعليق الرحلات الجوية من وإلى البرازيل ولكن أيضاً إلى مدينة ليتيسيا التابعة لها على الحدود، وتقطعت السبل بمئات السياح منذ نهاية يناير.

وتجاوزت البرازيل الهند لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً للأرقام الرسمية.

وذكرت وزارة الصحة بالبرازيل يوم السبت أنها سجلت 76178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1997 وفاة.

وسجلت البرازيل 11 مليوناً و439558 إصابة، و277102 وفاة في المجمل.