بعد أيام من الإفراج عنها… إيران تحاكم نازانين زاغاري بتهمة الدعاية ضد النظام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

بدأت إيران محاكمة المواطنة الإيرانية التي تحمل الجنسية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف مجددا بعد أيام من الإفراج عنها.

وقال حُجة كرماني محامي نازانين زاغاري راتكليف، لموقع امتداد الإيراني، إن محاكمتها عقدت اليوم الأحد أمام المحكمة الثورية.

وأضاف: “جرت المحاكمة في الفرع 15 للمحكمة الثورية. التهمة الموجهة لها هي الدعاية ضد النظام”.

كانت إيران قد أفرجت عن زاغاري راتكليف من الإقامة الجبرية يوم الأحد الماضي في نهاية الحكم الصادر عليها بالسجن خمس سنوات لكنها استدعيت مجددا إلى المحكمة بتهمة أخرى.

وألقي القبض على نازانين زاغاري، التي كانت تعمل مديرة مشروعات بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية، في مطار طهران في نيسان 2016 وأدينت لاحقا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

وتم إطلاق سراح نازانين زاغاري، التي قضت معظم عقوبتها في سجن إيفين بطهران، في آذار الماضي خلال جائحة فيروس كورونا لكنها ظلت قيد الإقامة الجبرية، وكانت تحركاتها مقيدة ومُنعت من مغادرة البلاد، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.