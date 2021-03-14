المغرب الفاسي يطمح للعودة إلى المقدمة ومولودية وجدة يأمل في الانعتاق من أسفل الترتيب

جدة - عبدالحي حسين - تستكمل مباريات الجولة التاسعة من القسم الاحترافي الأول اليوم الأحد، بإجراء ثلاث مباريات، إذ سيواجه مولودية وجدة نظيره الدفاع الحسني الجديدي، فيما سيحل اتحاد طنجة ضيفا على شباب المحمدية؛ بينما سيستقبل سريع واد زم فريق المغرب الفاسي.

ويأمل المولودية الوجدية من مباراته أمام الدفاع الحسني الجديدي، في تحقيق النقاط الثلاث للابتعاد عن أسفل الترتيب، الذي لزم الفريق منذ بداية الموسم، باحتلاله الرتبة ما قبل الأخيرة بسبع نقاط، فيما يطمح الجديديون إلى الفوز لتسلق الرتب، والالتحاق بوسط الترتيب، عوض البقاء في الرتبة 12 برصيد تسع نقاط.

وفي مباراة ثانية، يطمح فريقا اتحاد طنجة وشباب المحمدية، إلى فك الشراكة الموجودة بينهما، حيث يبلغ رصيد كلاهما عشر نقاط، ما يعني ابتعاد أحدهما عن الآخر بثلاث نقاط والالتحاق بالمقدمة، إن تعثرت الفرق الأخرى في مبارياتها.

ويبحث المغرب الفاسي عن العودة من واد زم بالنقاط الثلاث عند مواجهة فريقها المحلي، حيث سيمكن الفوز الفاسيين من العودة إلى الرتبة الثالثة، وإزاحة أولمبيك آسفي منها، إن تعثر نهضة بركان والمغرب الفاسي في مباراتهما، فيما سيحاول واد زم إبقاء الفوز بملعبه، للانعتاق من الرتب الأخيرة حيث يحتل الرتبة 14 بسبع نقاط.