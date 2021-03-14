بعد معانقتها الحرية… “فلاش باك” لقضية ابتسام باطمة 

جدة - عبدالحي حسين - غادرت ابتسام باطمة، شقيقة الفنانة دنيا باطمة، أمس السبت، سجن الوداية بمدينة مراكش، بعد نهاية عقوبتها الحبسية، التي امتدت إلى سنة واحدة طبقا للحكم الابتدائي الذي أكده نظيره الاستئنافي الصادرين في قضيتها.

قضية ابتسام باطمة، عرفت منذ بداية شرارتها الأولى، تطورات وأحداث، يستعرضها لكم “اليوم 24” في فلاش باك مختصر.

في دجنبر سنة 2019، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ابتسام باطمة وشقيقتها الفنانة دنيا باطمة للاستماع إليهما على خلفية قضية “حساب حمزة مون بيبي”، وذلك للاشتباه في علاقتهما به.

وفي 25 دجنبر، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت ابتسام باطمة، شقيقة الفنانة دنيا باطمة.

وأفادت تقارير إعلامية آنذاك أن الفرقة الوطنية وجهت استدعاء إلى شقيقة باطمة في بيتها بمدينة الدار البيضاء، لكن رجالاتها لم يتوصلوا إليها، وهو ما دفعهم إلى زيارة منزل شقيقتها في مراكش حيث أوقفت.

وفي اليوم الموالي، أفرج عن ابتسام باطمة وتقرر استكمال التحقيق معها لاحقا.

قبل نهاية عام 2019، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، متابعة ابتسام باطمة في حالة سراح بخصوص الاشتباه في علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي”، مقابل كفالة مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين سنتيم.

وفي 13 من مارس سنة 2020، قرر قاضي التحقيق بمراكش، حبس ابتسام باطمة، واستكمال التحقيق معها وهي في حالة اعتقال، مباشرة بعد مواجهة مع مصممة الأزياء عائشة عياش.

بعد جلسات ماراطونية، أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، بتاريخ 30 يوليوز 2020 ابتسام باطمة بسنة حبسا نافذا، لكن في المقابل برأتها من التهم المتعلقة بحمزة مون بيبي، ليستأنف دفاعها الحكم.

في مرحلة الاستئناف وبعد جلسات وصلت إلى 12 جلسة، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق ابتسام باطمة، في قرار صدر بتاريخ 27 يناير 2021، غير أن دفاعها طعن فيه من جديد.

قبل اللجوء إلى مرحلة النقض أكملت ابتسام باطمة عقوبتها الحبسية، وغادرت أسوار سجن الوداية معانقة الحرية من جديد.

سبب إدانة ابتسام باطمة على لسان دفاعها

كشف النقيب، عبد اللطيف بوعشرين، أن دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام، بريئتان من التهم المتعلقة بحساب حمزة مون بيبي، طبقا للأحكام الابتدائية التي عززتها نظيرتها الاستئنافية .

وقال بوعشرين إن الثابت، هو تواصل ابتسام وشقيقتها مع مسير الحساب، لكنهما لم تتدخلا في صور المشاركة المنصوص عليها في القانون، أولها عدم امتلاكهما القن السري، الذي يسمح لهما بدخوله، حسب تقدير المحكمة.

وأضاف بوعشرين أن سعيدة شرف وجهت شكاية بباطمة وشقيقتها ابتسام، حيت أدينتا بتهم السب والشتم والتشهير.