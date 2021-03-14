بعد أشهر من الانتظار… تونس تبدأ بتلقيح مواطنيها ضد كورونا باستخدام “سبوتنيك” الروسي

جدة - عبدالحي حسين - بعد أشهر من الانتظار، انطلقت أمس السبت، عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في تونس، باستخدام أولى دفعات لقاح “سبوتنيك 5” الروسي التي وصلت قبل أيام.

وتوصلت تونس الأربعاء الماضي بما مقداره 30 ألف جرعة من اللقاح الروسي، من أصل 500 ألف أخرى ستحصل عليها البلاد، لاحقا.

وذكرت الأناضول، أن عملية التطعيم انطلقت بمستشفى “قبة المنزه” الميداني، بالعاصمة تونس، عبر تلقيح ممرضين عاملين بالمستشفى.

وقالت الممرضة محرزية الهمامي، أولى المطعمين، “تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح اليوم وأنا مقتنعة بخيار وزارة الصحة”.

وأضافت الهمامي (54 عاما): “تلقي الكوادر الطبية وشبه الطبية للقاح هو اعتراف بالمجهودات التي بذلها الجيش الأبيض ولا يزال يقدمها (في مكافحة الفيروس)”.

وبجانب اللقاح الروسي، يرتقب أن تستقبل تونس خلال الأسبوع المقبل، 137 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني، و94 ألفا و600 جرعة من “بيونتيك-فايزر” الألماني الأمريكي، آواخر الشهر الجاري.

ويأتي حصول تونس على هذه اللقاحات، ضمن مبادرة “كوفكاس”، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، لتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة.

وتقول وزارة الصحة التونسية، إنها تهدف إلى تطعيم 50 في المائة من التونسيين من أصل إجمالي 11 مليون مواطن، خلال الفترة المقبلة.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في تونس، 240 ألفا و617، بينها 8 آلاف و329 وفاة، و206 آلاف و863 حالة تعاف.