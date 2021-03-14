بعد 44 سنة على وفاته… عبد الحليم حافظ في حفل غنائي!

جدة - عبدالحي حسين - بعد وفاته قبل 44 سنة، يعود عبد الحليم حافظ بواسطة تقنية “الهولوغرام”، في حفل فني غنائي يقام بالقاهرة يوم 2 أبريل المقبل.

ويرتقب أن يشاهد الجمهور في الحفل، عبد الحليم فوق الخشبة من جديد، بفضل التطور التكنولوجي الذي أفرز التقنية التي تصور شخصيات كأنها حقيقية فوق المسرح.

وكانت تقنية الهولوغرام قد أعادت “العندليب الأسمر”، إلى الخشبة في حفل فني رفقة المطربة اللبنانية كارول سماحة سنة 2019.

وتملك شركة للإنتاج حقوق استغلال المصنفات الفنية للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وتم الاتفاق معها من طرف الشركة المنظمة لاستخدام أغاني أسطورة الغناء العربي في حفل هولوغرامي.

يذكر أن “الهولوغرام” هو تصوير تجسيمي، يمكن من خلاله إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها الثلاثة في الفراغ، وذلك باستخدام أشعة الليزر.