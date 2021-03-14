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رضا حكم: راض كل الرضا على أداء اللاعبين

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قاد المدرب رضا حكم أولى مبارياته على رأس العارضة التقنية لفريق حسنية أكادير، أمس السبت أمام الفتح الرباطي، برسم الجولة التاسعة من القسم الاحترافي الأول، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال رضا حكم، في تصريح لقناة ، عقب نهاية المباراة، إنه راض على التعادل الذي سجله أمام الفتح الرباطي.

وأضاف ” أنا بالكاد التحقت بالفريق ولم أدرب اللاعبين طويلا؛ ومع ذلك قدموا مستوى جيد في المباراة، وأظهروا عدة نقاط أسعدتني”.

وتابع: “رغم أننا لعبنا خارج ملعبنا، إلا أني كنت أطمح للعودة بنقاط الفوز، المهمة لم تكن سهلة، خاصة أننا واجهنا فريقا جيدا ومنظما”.

وختم: “أنا متفائل بمستقبل الفريق، سنواصل العمل لتحقيق الأهداف المتوخاة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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