بعد رسالة بنكيران.. العثماني: تصريف الإختلاف يجب أن يتم في إطار المؤسسات الحزبية

جدة - عبدالحي حسين - قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هذا الأخير سينجح في مهمته بالعمل ومواجهة الصعوبت بتوحيد الصفوف غلى إختلاف ارائنا وأفكارنا مشيرا أنه يجب تصريف الإختلاف بين أعضائه في إطار المؤسسات الحزبية.

وأوضح العثماني مساء السبت خلال حفل توزيع بطائق العضوية على الأعضاء المنخرطين حديثا بالحزب بإقليم مراكش، أن العمل الحزبي كله تضحية بحيث لا يجب الطمع في المسؤوليات وأن أي شخص كان في المسؤولية سندعمه.

ويأتي كلام العثماني كرد غير مباشر، على قرار عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، الذي أعلن تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، وقطع علاقاته مع عدد من قيادات ووزراء الحزب، في مقدمتهم سعد الدين العثماني بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون يشرّع استخدام القنب الهندي في البلاد.

وأعلن ابن كيران، قطع علاقته بلحسن الداودي، الوزير السابق والقيادي بالحزب، وكذا بمصطفى الرميد، وزير الدولة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.