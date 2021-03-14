مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: كوريا الشمالية لم ترد على محاولات تواصل سرية منهم.

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

واصلت مليشيات الحوثي جرائمها الوحشية بحق مشايخ قبائل شمال اليمن، وذلك في أعقاب جريمة جديدة بشعة طالت أحد أبرز زعماء قبائل حاشد.



ودأبت المليشيات الحوثية على تصفية زعماء القبائل بهدف فرض حكمها بقوة السلاح وتجنيد أبناء قبائل في حروبها التدميرية.

وداهمت مجاميع مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي، السبت، منزل "الشيخ محمد بن عسكر أبو شوارب" في شارع المطار في صنعاء قبل أن تغتاله وتحرق جثته بمادة الأسيد (مادة كيماوية)، في أحدث جريمة وحشية تشير لاستمرار الاغتيالات الممنهجة لزعماء القبائل.

وأكد مصدر مقرب من أسرة محمد أبو شوارب، وفقا لـ"العين الإخبارية"، عملية الاغتيال، لكنه أشار إلى عدم معرفة أي تفاصيل أخرى لأن عائلته بما فيها زوجته كانت غير موجودة داخل المنزل أثناء الجريمة.