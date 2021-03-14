اجتماع يبحث مسألة ضم دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

بحث ألكساندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، مع نظرائه وزراء خارجية سلوفاكيا،و التشيك، والبرتغال، ملف انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.



وأكد الوزراء الثلاثة اتفاقهم مع النمسا على دفع دول غرب البلقان إلى الاقتراب من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيان للخارجية النمساوية، أن المؤتمر جاء بناءً على مبادرة نمساوية، وشارك فيه وزراء خارجية سلوفاكيا والتشيك، إيفان كورشوك وتوماش بيتريتشيك، بالإضافة إلى أوغستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية دولة البرتغال الرئيس الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

واتفق الوزراء على أن العام الجاري 2021، "يجب ألا يكون عامًا آخر ضائعًا"، في إشارة إلى ضرورة دفع مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الشرقي، وأن يشهد اقتراب دول غرب البلقان من الاتحاد الأوروبي، مؤكدين "عدم اكتمال الاتحاد الأوروبي بدون انضمام دول منطقة غرب البلقان".

وأكد وزير خارجية النمسا، أن مصداقية الاتحاد الأوروبي، تجعل من الضروري بدء مفاوضات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية بشكل سريع، وشدَّد على ضرورة عدم إهمال الاتحاد الأوروبي لدول الجوار الشرقي، وقال :هذا أمر ضروري لأوروبا مزدهرة وآمنة.